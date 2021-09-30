Подборка сцен из мультиков, которые точь-в-точь повторяют сцены из знаменитых фильмов (фото)

В фильмах полно деталей, которые могут заметить только ну очень глазастые и внимательные зрители

На первый взгляд кажется, что мультики создаются исключительно для детских глаз, но это не так. Пусть вас не смущают яркие цвета и, казалось бы, простые сюжеты. Во многих мультфильмах есть такие моменты, которые сможет понять только взрослый человек, который на своем веку посмотрел уже не одну киноленту.

Ведь иногда создатели добавляют в мультики сцены, которые являются отсылками к другим известным фильмам и сериалам. Здесь мы собрали несколько таких случаев, которые легко можно было пропустить или не понять.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

.