Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов

Сцена с кастрацией героя была запланирована в неснятой картине Пола Верховена

В новом интервью известный режиссер Пол Верховен («Робокоп» 1987 года, «Вспомнить все», «Основной инстинкт», «Звездный десант») рассказал, что в 90-х планировал снять еще один фильм с Арнольдом Шварценеггером. Картина должна была быть посвящена крестовым походам и изобиловать сценами насилия.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход.

«Эту сцену придумал сценарист Уэйлон Грин. Думаю, она вполне могла бы стать культовой, теперь мы уже никогда этого не узнаем. А еще там был отличный эпизод, в котором пираты хотят сделать Арнольда евнухом, отрезав ему гениталии», - рассказал Пола Верховен.

По словам режиссера, в последний момент героя, конечно же, спасли бы.

«Кто бы мне позволил кастрировать Арнольда Шварценеггера?» — разводит руками создатель «Основного инстинкта».

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.