Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото

Подборка забавных ситуаций

Коты не знают преград и не видят препятствий. Если им нужно куда-нибудь забраться, они обязательно сделают это. А людям остается только удивляться, обнаруживая питомца то на люстре, то в унитазе, то в холодильнике.

Мы собрали для вас подборку забавных случаев, когда коты находились там, где их вообще не ждали.

«Люстра — самое подходящее место для кота», «Гигантское существо, запертое в чьем-то доме, или кукольный домик с любопытным посетителем? Вам решать», «Он решил прыгнуть на стол и использовать салатник как лоток», «Если долго всматриваться в лампу, лампа тоже посмотрит на тебя», «Когда знаешь, как забраться на столб, а как слезть — нет», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

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