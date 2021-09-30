  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото

    Подборка забавных ситуаций

    Коты не знают преград и не видят препятствий. Если им нужно куда-нибудь забраться, они обязательно сделают это. А людям остается только удивляться, обнаруживая питомца то на люстре, то в унитазе, то в холодильнике.

    Мы собрали для вас подборку забавных случаев, когда коты находились там, где их вообще не ждали.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото
    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото

    «Люстра — самое подходящее место для кота», «Гигантское существо, запертое в чьем-то доме, или кукольный домик с любопытным посетителем? Вам решать», «Он решил прыгнуть на стол и использовать салатник как лоток», «Если долго всматриваться в лампу, лампа тоже посмотрит на тебя», «Когда знаешь, как забраться на столб, а как слезть — нет», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Арнольд Шварценеггер едва не лишился мужского достоинства в одном из фильмов.

    По задумке, «железный Арни» должен был сыграть вора, которого поймали и бросили в тюрьму. Чтобы освободиться, герой придумал раскалить прутья решетки и прислониться к ним спиной, чтобы на коже остался большой ожог в виде креста. Тогда заключенный сказал бы тюремщикам, что «господь призывает его» и ему нужно отправляться в крестовый поход

    Читайте также: Яхты, пляж и огород. Как выглядит загородная вилла Поляковой (фото)

    .

    Теги: шутки кот курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда наглых котиков обнаружили там, где их вообще не ждали. Курьезные фото