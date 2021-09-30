В Киеве бабушка на тренажере восхитила соцсети (видео)

«Это видео надо крутить во всех фитнес клубах», – шутят в комментариях пользователи сети

Как часто мы уделяем внимание собственному здоровью: ходим в спортзал или бегаем по утрам? Лень и другие заботы нас отвлекают от заботы о себе, тем временем как очень часто пенсионеры своей активностью могут перещеголять любого молодого и полного сил человека.

На днях в телеграм-канале Kiev Map появилось забавное видео, на котором бабушка лихо взбирается на тренажер и проводит свои упражнения.

Ролик вызвал нешуточный резонанс в сети. В комментариях люди восхищаются бабушкой и стыдятся своей лени:

«Это видео надо крутить во всех фитнес клубах», «Блин...мне стыдно стало», «Бабуле респект и уважуха», «Классная бабушка», «Даже бабушка менее ленивая чем я», – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.