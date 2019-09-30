День рождения Моники Белуччи: лучшие фильмы актрисы

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Сегодня свой 55-летний юбилей празднует итальянская актриса Моника Беллуччи

Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. Приобрела популярность после выхода фильмов «Дракула», «Малена», «Необратимость», «Братья Гримм» и других. В 2016 году стала кавалером ордена Почетного легиона.

Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в Италии. Чтобы учиться в Университете Перуджи на факультете юриспруденции Моника работала моделью у Liceo Classico с 16 лет. Однако гламурный образ жизни быстро понравился Монике, и она решила отказаться от своей детской мечты в пользу светской жизни.

Будучи успешной моделью, Моника Беллуччи решила стать еще и актрисой кино. Впервые на экране она появилась в 1990 году.

Первыми проектами стали эпизодические роли в фильмах итальянского производства «Жизнь с сыновьями», «Бандиты», «Злоупотребление». Заметную роль Беллуччи получила в 1992 году – актрису пригласили на съемки фильма «Дракула», в котором Моника воплотила образ невесты знаменитого кровопийцы.

В 1996 году к Монике пришел настоящий успех. За роль Лизы в мелодраме «Квартира» она оказалась номинирована на премию под названием «Сезар» в качестве самой многообещающей актрисы. Затем последовала роль в боевике «Доберман».

Следующий год принес роли сразу в трех картинах: «Стресс», «Каким ты меня хочешь» и «Дурной тон». В 1998 году актриса появилась в фильмах «Компромисс», «Желание», «Праздника не будет», «Про тех, кто любит».

Карьера сложилась, режиссеры просто заваливали артистку предложениями сняться в своих лентах.

Наиболее яркими и запоминающимися стали роли Моники Беллуччи в фильмах «Малена», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра», «Братство волка».

Особого внимания заслуживает игра девушки в картине «Необратимость».

В фильмографии Моники Беллуччи насчитываются более полусотни работ. Талант позволяет ей сниматься в картинах абсолютно разных жанров. Актриса продолжает активно работать. Она появилась в кадре картин «Чудеса» (2014), «Любовь и война», «007: Спектр» (2015).