Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото

Фиаско парикмахеров, от которых их клиентов обуял священный ужас

Хотя все знают, что «волосы – не зубы, отрастут», все равно крайне обидно потерять эти самые волосы. Пусть и на время. Особенно если выглядит все нелепо, потому что у парикмахера дрогнула рука, и случилось то, что случилось.

А еще хуже, если не дрогнула, а все было сделано намеренно, потому что ему лучше видно. После таких приключений люди начинают элементарно бояться заходить в парикмахерские.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.