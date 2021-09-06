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    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото

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    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото

    Фиаско парикмахеров, от которых их клиентов обуял священный ужас

    Хотя все знают, что «волосы – не зубы, отрастут», все равно крайне обидно потерять эти самые волосы. Пусть и на время. Особенно если выглядит все нелепо, потому что у парикмахера дрогнула рука, и случилось то, что случилось.

    А еще хуже, если не дрогнула, а все было сделано намеренно, потому что ему лучше видно. После таких приключений люди начинают элементарно бояться заходить в парикмахерские.

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    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото
    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: шутки курьез волосы
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    Что бывает, когда стилисты работают по принципу «волосы – не зубы, отрастут». Курьезные фото