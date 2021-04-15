Полнотелая рэперша поиздевалась над Каменских и рассмешила сеть (фото)

Звезда со шваброй в руках сделала фотопародию на Каменских

Украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала фотоколлаж, на котором запечатлена в образе, напоминающем образ ее коллеги Насти Каменских.

Alyona Alyona запечатлена на кухне в розовой длинной футболке с принтом Gordon, вероятно, таким образом переиначив принт на одежде Каменских Grls rule. Певица дополнила образ розовыми носками и резиновыми тапочками в тон, взяв в руки швабру.

Копируя образ Каменских, артистка также повторила и ее прическу, сделав два хвоста по бокам.

instagram.com/alyona.alyona.official/

«Когда женщин прячут дома – я слышу "галас". В наших реалиях есть закоренелый стереотип: женщина – домохозяйка, которая должна убрать за семьей после ужина и тратить все свое свободное время на домашние дела. И хотя в больших городах все быстро изменилось, но стоит только выехать в провинцию... Домашние дела, быт часто считают обязанностью именно женщины. И не дай бог быть карьеристкой – сразу неудачница и мужененавистница», – написала alyona alyona.

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