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    Полнотелая рэперша поиздевалась над Каменских и рассмешила сеть (фото)

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    Украинская рэперша Alyona&nbsp;Alyona - Полнотелая рэперша поиздевалась над Каменских и рассмешила сеть (фото)
    Украинская рэперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Звезда со шваброй в руках сделала фотопародию на Каменских

    Украинская рэперша Alyona Alyona опубликовала фотоколлаж, на котором запечатлена в образе, напоминающем образ ее коллеги Насти Каменских.

    Alyona Alyona запечатлена на кухне в розовой длинной футболке с принтом Gordon, вероятно, таким образом переиначив принт на одежде Каменских Grls rule. Певица дополнила образ розовыми носками и резиновыми тапочками в тон, взяв в руки швабру.

    Копируя образ Каменских, артистка также повторила и ее прическу, сделав два хвоста по бокам.

    instagram.com/alyona.alyona.official/
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Когда женщин прячут дома – я слышу "галас". В наших реалиях есть закоренелый стереотип: женщина – домохозяйка, которая должна убрать за семьей после ужина и тратить все свое свободное время на домашние дела. И хотя в больших городах все быстро изменилось, но стоит только выехать в провинцию... Домашние дела, быт часто считают обязанностью именно женщины. И не дай бог быть карьеристкой – сразу неудачница и мужененавистница», – написала alyona alyona.

    Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами

    С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.

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    Теги: певица Alyona Alyona новости
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