Экс-«Виа Гра» напомнила о себе демонстрацией пышного бюста в бикини (фото)

Звезда поделилась снимком с отдыха

Популярная певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свои незаурядные формы.

Звезда на снимке позировала в откровенном ярком бикини, щеголяя на камеру своими пышными грудьми.

Под фото звезда сообщила, что приступила к изучению еще одного иностранного языка.

instagram.com/annasedokova/

«У меня есть мечта. Понимать все языки мира. Как минимум испанский, французский, итальянский, китайский, португальский и конечно латышский. Непонятным для меня. Я не могу читать переписку мужа. Ну могу, просто это многоходовая комбинация. (Никогда не читайте, это я шучу так. Если информация должна к вам прийти, то она придет к вам другим способом) Но! Я могу перевести любой язык, но понимаю пока английский, сербский немного, испанский и конечно украинский и русский. А сейчас усиленно учу испанский», - заметила певица.

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