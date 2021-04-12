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    Экс-«Виа Гра» напомнила о себе демонстрацией пышного бюста в бикини (фото)

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    Певица Анна Седокова - Экс-«Виа Гра» напомнила о себе демонстрацией пышного бюста в бикини (фото)
    Певица Анна Седокова
    instagram.com/annasedokova/

    Звезда поделилась снимком с отдыха

    Популярная певица Анна Седокова порадовала поклонников откровенным фото с отдыха.

    На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором продемонстрировала свои незаурядные формы.

    Звезда на снимке позировала в откровенном ярком бикини, щеголяя на камеру своими пышными грудьми.

    Под фото звезда сообщила, что приступила к изучению еще одного иностранного языка.

    instagram.com/annasedokova/
    instagram.com/annasedokova/

    «У меня есть мечта. Понимать все языки мира. Как минимум испанский, французский, итальянский, китайский, португальский и конечно латышский. Непонятным для меня. Я не могу читать переписку мужа. Ну могу, просто это многоходовая комбинация. (Никогда не читайте, это я шучу так. Если информация должна к вам прийти, то она придет к вам другим способом) Но! Я могу перевести любой язык, но понимаю пока английский, сербский немного, испанский и конечно украинский и русский. А сейчас усиленно учу испанский», - заметила певица.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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