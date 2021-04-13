Это твоя эротическая фантазия? Цибульская рассказала, как Никитин пытался превратить ее в Билык

Продюсер однажды вынудил артистку пойти на эксперимент, вызвавший морю эмоций

Украинская певица Оля Цибульская призналась, что с украинским продюсером Юрием Никитиным однажды произошла очень неприятная ситуация. На «Фабрике звезд» артистку перекрасили в блондинку и ей это очень не понравилось.

«Я была очень зла на Юру Никитина, потому что Юра Никитин на фабрике покрасил меня в блондинку. Я даже в какой-то момент спросила Юру: «это что, твоя эротическая фантазия?» - рассказывает Оля. – «Это Билык? Я Горбачева, Билык, кто я? Зачем это было? Я не хочу за вас замуж!", - призналась артистка в программе «Невероятная правда о звездах».

Певица-зажигалка сделала не одно признание в программе. Оля говорит, что в ссорах с мужем любит побеждать эмоционально, а однажды даже зарядила супругу пощечину.

Были и курьезные ситуации. Однажды будучи беременной она зашла в магазин в Милане и натянула на себя платье. Вылезть из него она так и не смогла, расплакалась и позвонила мужу. Из платья ее освободили, а вместо этого купили те вещи, в которые она могла влезть - туфли и сумочку.

Также Оля призналась, что неоднократно купалась в чем мать родила и загорала топлес.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.