В сети показали фото с выступления Пугачевой для работников Чернобыльской АЭС в 1986 году

«Работники Чернобыльской АЭС попросили руководство, чтобы им привезли в Припять апельсинов и Аллу Пугачеву»

Российская певица Алла Пугачева после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году дала концерт для работников станции и ликвидаторов аварии. Архивными фото на своей странице в Фейсбуке поделился театральный критик Олег Вергелис.

«Алла Пугачева, которой сегодня, 15 апреля, исполняется 72 во время своей поездки в Чернобыль 1986 года. Работники Чернобыльской АЭС тогда попросили руководство, чтобы им привезли в Припять апельсинов и Аллу Пугачеву. Алла и приехала в Чернобыль со своим тогдашним фаворитом Кузьминым, дала концерт и дала угнетенным людям радости и надежды», – написал критик.

Отметим, что недавно Алла Пугачева выпустила клип на песню «Мы в этой жизни» к российскому фильму «Чернобыль». Изначально песню пела Татьяна Снежина, а Пугачева исполнила ее в 1997 году.