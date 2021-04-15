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    В сети показали фото с выступления Пугачевой для работников Чернобыльской АЭС в 1986 году

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    Певица Алла Пугачева - В сети показали фото с выступления Пугачевой для работников Чернобыльской АЭС в 1986 году
    Певица Алла Пугачева

    «Работники Чернобыльской АЭС попросили руководство, чтобы им привезли в Припять апельсинов и Аллу Пугачеву»

    Российская певица Алла Пугачева после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году дала концерт для работников станции и ликвидаторов аварии. Архивными фото на своей странице в Фейсбуке поделился театральный критик Олег Вергелис.

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    В сети показали фото с выступления Пугачевой для работников Чернобыльской АЭС в 1986 году
    В сети показали фото с выступления Пугачевой для работников Чернобыльской АЭС в 1986 году

    «Алла Пугачева, которой сегодня, 15 апреля, исполняется 72 во время своей поездки в Чернобыль 1986 года. Работники Чернобыльской АЭС тогда попросили руководство, чтобы им привезли в Припять апельсинов и Аллу Пугачеву. Алла и приехала в Чернобыль со своим тогдашним фаворитом Кузьминым, дала концерт и дала угнетенным людям радости и надежды», – написал критик.

    Отметим, что недавно Алла Пугачева выпустила клип на песню «Мы в этой жизни» к российскому фильму «Чернобыль». Изначально песню пела Татьяна Снежина, а Пугачева исполнила ее в 1997 году.

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    Теги: знаменитости российская певица певица шоу-бизнес Алла Пугачева
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