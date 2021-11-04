Популярная блогерша опозорилась «поездкой в Париж». Как внимательные подписчики вскрыли обман

Люди заметили моменты, которые выдали обман девушки

С началом пандемии путешествия превратились в довольно редкое удовольствие, поэтому похвастаться своей поездкой за границу могут не все. Правда, стоит внимательно смотреть на те снимки, которые люди все же выкладывают из своих поездок, ведь может оказаться и так, что никакого путешествия вовсе и не было. Так произошло с блогершой Джесси Хант, которая поделилась с подписчиками радостью от поездки в Париж. Правда, глазастые пользователи Инстаграма тут же приметили тот факт, что поездка если и была, то только в страну фоторедакторов и зеленого экрана для съемок в помещении.

На фотографиях, которыми поделилась Джесс, девушка позирует в столице Франции. Джесс стоит прямо посреди оживленной дороги на Йенском мосту. Он соединяет между собой площадку перед Эйфелевой башней с правым берегом Сены.

Фотографии Джесс подписала фразой «Один из моих любимых городов». Вот только комментаторы засомневались, что девушка действительно была в Париже, ведь на снимках полно подозрительных моментов.

Поездке в Париж можно было бы поверить, если бы не видео в карусели, которое окончательно вывело девушку на чистую воду

Обратите внимание на отсутствие теней от девушки на дороге. Ну и на то, что размеры ее ног не пропорциональны размерам разметки.

Комментаторы отметили, что если путешествие и было, то только в страну Фотошопию.

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