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    Artik & Asti будет выступать в новом составе

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    Artik & Asti будет выступать в новом составе
    instagram.com/artikastiofficial/

    Артистка не стала комментировать свое решение

    Исполнительница Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным. Об этом артисты сообщили в своем Инстаграме.

    Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе, но ее коллега по коллективу отметил, что «теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе». Он не стал уточнять, кто именно заменит Дзюбу.

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    Artik & Asti будет выступать в новом составе
    Artik & Asti будет выступать в новом составе
    Artik & Asti будет выступать в новом составе
    Artik & Asti будет выступать в новом составе
    instagram.com/artikastiofficial/

    Уточняется, что в этом году дуэту Artik & Asti исполнилось десять лет. Их последней совместной работой стала композиция Family, которую они создали с диджеем Дэвидом Геттой и рэпером A Boogie Wit Da Hoodie. Премьера песни состоится 5 ноября.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Artik & Asti будет выступать в новом составе