Kalush в новом хите рассказали обо всех девушках солиста (видео)

Рэпер посвятил трек девушка, которые у него была за последний год

Популярная украинская группа Kalush выпустила песню под названием «Мала в 19». В ней лидер группы Олег Псюк рассказал несколько историй о разных девушках, которые были у исполнителя с 1 марта прошлого года по 2021 год.

«Эту песню я написал год назад. Если коротко, то это просто история поиска моей «белобровой», с которой я сейчас живу… Я реально искал ту, в которую могу влюбиться, а мне снова попадались девушки, от которых я мог взять только одно… Девушки мне звонили, писали, «наяривали» в инстаграме, передавали послания через подруг, пьяные звонки по ночам, и так далее... Очевидно было, что им прям необычно, что с ними кто-то может с такой легкостью попрощаться, я старался со всеми разойтись на хорошей ноте, потому что я просто искал свое», – поделился исполнитель.

«Мала в 19» – это не песня о ком-то одном, там описываются где-то 6 – 7 историй, которые просто одинаковы как 2 капли воды. Но посвящается эта песня всем девушкам, которые у меня были с 01.03.20 по 01.03.21. Ибо 1-го марта 21-го года, совершенно случайно и романтично, я встретил свою «белобровую». Прошло ровно 365 дней, ровно год, чтобы найти свою «половинку», – заявил Олег.

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