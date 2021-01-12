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    Курьез

    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев

    • Розсилка
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев

    К флешмобу присоединились и другие звери

    Владельцы животных всегда найдут повод похвастаться своими любимчиками с пользователями интернета. В этот раз они устроили флешмоб, в котором показали, насколько хорошо их питомцы смотрятся у них на плечах.

    При этом вес, пушистость и тип животного совершенно не важен: флешмоб начали хозяева кошек, но позже к ним присоединились и обладатели других зверюшек.

    Хозяева котов решили похвастаться своими питомцами и случайно начали флешмоб.

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    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев
    Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев

    Пользователи сайта Reddit, у которых дома живут коты, решили похвастаться тем, как их питомцы ловко сидят у хозяев на плечах. В итоге все это переросло в мини-флешмоб, в котором начали участвовать не только хозяева котиков, но и владельцы других зверят.

    Ранее «Скотч» показывал наглого финского шпица, который обожает портить общие фото.

    Способность портить семейные снимки принесла Кико всемирную известность. На собачий Instagram-аккаунт подписалось уже более 93,5 тысяч человек. Предлагаем вам оценить лучшие кадры уморительных песелей.

     Читайте также: Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Теги: фотография шутки курьез
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