Флешмоб: в сети показывают фото котиков, которые обожают сидеть на плечах у хозяев

К флешмобу присоединились и другие звери

Владельцы животных всегда найдут повод похвастаться своими любимчиками с пользователями интернета. В этот раз они устроили флешмоб, в котором показали, насколько хорошо их питомцы смотрятся у них на плечах.

При этом вес, пушистость и тип животного совершенно не важен: флешмоб начали хозяева кошек, но позже к ним присоединились и обладатели других зверюшек.

Хозяева котов решили похвастаться своими питомцами и случайно начали флешмоб.

Пользователи сайта Reddit, у которых дома живут коты, решили похвастаться тем, как их питомцы ловко сидят у хозяев на плечах. В итоге все это переросло в мини-флешмоб, в котором начали участвовать не только хозяева котиков, но и владельцы других зверят.

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