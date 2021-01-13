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    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества

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    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества

    Я рисую лишь то, что вижу каждый день своими глазами» — заявляет художник

    Иллюстрации художника из Аргентины, который известен в соцсетях под ником Al Margen, высмеивают и критикуют модели поведения людей в современном обществе и показывают неприятную правду, на которую большинство из нас предпочитают закрывать глаза.

    В своих работах аргентинец использует мрачные тона, которые наиболее точно помогают отразить многие социальные и психологические проблемы.

    «Мои работы — это просто рисунки. Но я рисую лишь то, что вижу каждый день своими глазами» — рассказал о себе Al Margen.

    Предлагаем вас ознакомиться с лучшими иллюстрациями парня, которые определенно заставят вас задуматься.

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    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества
    Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Теги: фотография
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