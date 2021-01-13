Аргентинец рисует мрачные иллюстрации, раскрывающие проблемы современного общества

Я рисую лишь то, что вижу каждый день своими глазами» — заявляет художник

Иллюстрации художника из Аргентины, который известен в соцсетях под ником Al Margen, высмеивают и критикуют модели поведения людей в современном обществе и показывают неприятную правду, на которую большинство из нас предпочитают закрывать глаза.

В своих работах аргентинец использует мрачные тона, которые наиболее точно помогают отразить многие социальные и психологические проблемы.

«Мои работы — это просто рисунки. Но я рисую лишь то, что вижу каждый день своими глазами» — рассказал о себе Al Margen.

Предлагаем вас ознакомиться с лучшими иллюстрациями парня, которые определенно заставят вас задуматься.

Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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