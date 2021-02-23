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    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)

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    Модель Лорен Батлер из Шарлотта, США - Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    Модель Лорен Батлер из Шарлотта, США
    instagram.com/amouredelavie/

    Подписчики не смогли оторвать взгляд от бюста девушки

    Модель Лорен Батлер из Шарлотта, США, — обладательница пышных форм, благодаря которым приобрела 3,1 млн поклонников в Инстаграме. И на этот раз девушка приготовила для фанатов откровенный сюрприз, на который они не смогли смотреть спокойно.

    Девушка выложила снимок, где позирует в красном латексном платье. Брюнетка распустила волосы, кокетливо придерживая прядь одной рукой, и, мило улыбаясь, смотрела в камеру. Но невинное выражение лица полностью «аннулировалось» вследствие того, как на ней сидел пикантный наряд. Одежда обтягивала пышный бюст девушки и, казалось, вот-вот с него сорвётся.

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    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    Пышка втиснулась в латексное платье и свела с ума мужчин (фото)
    instagram.com/amouredelavie/

    Однако фанаты от откровенности модели-пышки пришли в восторг. За считаные часы снимок набрал более 47 тысяч лайков, и Лорен тут же принялись звать на свидание, называя девушкой мечты.

    «Я просто должен сказать, что ты потрясающе красива», «Ты волшебница? Когда я смотрю на тебя, все остальные исчезают», «Я бы прокомментировал, но такое не подобает писать публично», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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