Звезда «Гарри Поттера» рассказал о сложном детстве, проведенном под камерами

Перед «Философским камнем» актер подписал контракт только на два фильма

В 2001-м году состоялся релиз двух культовых кинофраншизы: «Гарри Поттер» и «Властелин колец». В честь их двадцатилетия исполнители главных ролей Дэниэл Рэдклифф и Элайджа Вуд снялись вместе для апрельской обложки Empire.

В откровенном интервью Дэниел признался, что для него сложнее всего было сниматься в подводных сценах в четвертой части франшизы. Эти съемки в «Кубке огня» заняли шесть недель, так как в день успевали снять лишь 10 секунд. В целом Рэдклифф провел под водой 41 час! Для этого ему даже пришлось пройти курс дайвинга.

Также часто актера спрашивают о влиянии Гарри Поттера на его детство. Рэдклифф считает, что актеры не успевали анализировать влияние славы на их жизнь. Дэниел не любил возвращаться в школу между съемками: «Я не утверждаю, что у меня было нормальное детство, но оно было веселым и полным любви. Я был английским ребенком из верхушки среднего класса, ходил в школу с другими такими же детьми. На площадке же были люди из совершенно разных слоев общества, и это дало мне более широкое понимание мира».

Перед «Философским камнем» актер подписал контракт только на два фильма. Тогда Дэниел не читал книги Дж. К. Роулинг — это делал для него отец. Рэдклифф еще не понимал масштаба проекта, но с годами франшиза ему не разонравилась. Актер каждый год отвечал, что согласен играть в новых фильмах.

По его словам, «Гарри Поттер» помог рано понять, чем он хочет заниматься в жизни. Рэдклифф добавил, что ему стыдно за свою игру в некоторых сценах. Он отметил, что этот успех дал ему финансовую независимость и свободу сниматься в разных картинах, которые «делают его счастливым».

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