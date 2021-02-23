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    16-летняя подопечная Монатика похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)

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    Певица Нино - 16-летняя подопечная Монатика похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)
    Певица Нино
    instagram.com/nino.basilaya.official/

    «Высылаю вам тепло», - подписала фото певица

    Подопечная украинского мультиартиста и продюсера Монатика, певица Нино вместе с командой и коллегой Lida Lee отдыхает и работает на Мальдивах.

    16-летняя Нино Басилая, несмотря на рабочий график, успела также насладиться солнцем и теплым Индийским океаном. Исполнительница показала в фотоблоге, как нежилась на пляже. На фотографии юная артистка позировала в красном бикини, засветив стройное тело и плоский животик.

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    16-летняя подопечная Монатика похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)
    16-летняя подопечная Монатика похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)
    16-летняя подопечная Монатика похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)
    instagram.com/nino.basilaya.official/

    «Высылаю вам тепло», - написала певица.

    Со своей стороны, поклонники певицы засыпали ее комплиментами в комментариях.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

    Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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