53-летняя Памела Андерсон о семейной жизни с телохранителем: «Мы не покидали постель с Рождества»

Актриса также рассказала, как и где они сейчас проводят время

В конце января стало известно, что актриса и фотомодель вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейтерса.

Теперь же Андерсон и ее супруг вышли в прямой эфир (прямо из кровати!) британского шоу Loose Women и рассказали о своих отношениях. По словам актрисы, «они с Дэном не вылезают из кровати с рождественского сочельника», а Дэн добавил, что «Памела в восторге от его физической формы». На вопрос о свадьбе звезда ответила, что «не хотела большую свадьбу, но ей не хватало присутствия некоторых родных».

Памела также рассказала, как и где они сейчас проводят время: «Я застряла у себя дома в Канаде из-за пандемии, а Дэн тут работал. Последние полтора года я занималась ремонтом дома, который 25 лет назад мне завещала бабушка, и сейчас он просто прекрасен. Дэн и его дети тоже живут здесь. Теперь мы застряли тут вместе».

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.