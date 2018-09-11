Россияне похоронили Шария



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Скорее всего, россияне перепутали Шария с убитым в Киеве журналистом Павлом Шереметом

На заседании ОБСЕ российская делегация потребовала наказать Украину за убийство скандального блогера Анатолия Шария. Об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк на своей странице в Facebook.

«Международная конференция ОБСЕ: после нашего выступления пошли выступать путинские марионетки - жена Клименко, сотрудница холдинга «Вести», которая выступила от карманного клименковского ОО, и жена Шария, которая пришла в одежде от самых дорогих мировых брендов. Российская делегация им активно аплодировала. А потом в своем выступлении россияне требовали наказать Украину за убийство Шария. Видимо, имели в виду Шеремета, но я бы на месте Шария задумалась, может, методичку перепутали», - написала Романюк.

Как известно, Анатолий Шарий - одиозный блогер-украинофоб из Украины, который получил политическое убежище в ЕС.

Джерело: УНІАН