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    Жена Виктора Павлика похвасталась новым авто. Еще недавно она жаловалась на финансовые трудности

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    Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова - Жена Виктора Павлика похвасталась новым авто. Еще недавно она жаловалась на финансовые трудности
    Молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова

    Девушка отметила, что в ее семье все женщины чувствуют себя уверенно за рулем

    Певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репяхова рассекретила пол будущего малыша – пара ждет появления на свет мальчика. Хоть артист и его супруга узнали новость гораздо раньше, не спешили сообщать родственникам и общественности – хотели разделить этот момент только для двоих и уж потом афишировать пол малыша. Екатерина решила сделать себе по такому случаю знаковый подарок – она приобрела авто.

    На странице в Instagram Екатерина показала фото из салона и рассказала о своих предпринимательских талантах на пути к мечте.

    Она отметила, что в ее семье все женщины чувствуют себя уверенно за рулем. Жена Павлика еще со школьных времен мечтала о личном авто – аккуратной легковой и маневренной машине.

    instagram.com/repyahovakate/
    instagram.com/repyahovakate/

    Так, Екатерина присмотрела в салоне авто своей мечты и не удержалась от покупки. Жену Павлика переполняли эмоции и она всем пожелала почувствовать нечто подобное.

    «Еще в 2017 году моя сестра одолжила мне денег на покупку квартиры в киевской области. Я отдавала ей эти деньги еще с мастер-классов и семинаров. А потом я продала эту квартиру почти вдвое дороже. А теперь приняла решение, что машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы. Мы с ними будущие путешественники – автомобилисты», - заявила Екатерина.

    Напомним, что ранее Екатерина жаловалась на то, что из-за пандемии звездная семья осталась без концертов, мероприятий и привычных доходов.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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