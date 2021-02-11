Самые ужасные подарки на 14 февраля, от которых все уже устали

Антирейтинг подарков среди мужчин сильно отличается

Фраза «главное — не подарок, а внимание» будет верна, лишь когда подарок настолько плох, что приходится переключить свое внимание на то, что человек хотя бы пытался что-то выбрать. Если вы не хотите услышать эту «стоп-фразу» на 14 февраля, в материале ниже — список того, что ни при каких обстоятельствах не надо покупать своей второй половинке.

В январе 2021-го портал Picodi среди своих пользователей провел опрос на тему сюрпризов на День святого Валентина. Проанализировав ответы 11 тысяч респондентов, удалось выяснить не только самые желанные подарки, но и те, которые не хотел бы получить никто.

Девушки сошлись во мнении, что самые неудачные подарки — это алкоголь (36%), спортинвентарь (26%), мягкие игрушки (21%), элементы интерьера (18%) и, как бы это ни было неожиданно, настольные игры (17%).

Антирейтинг подарков среди мужчин сильно отличается. С женщинами они солидарны лишь в одном — мягкие игрушки действительно лучше не дарить (20% респондентов проголосовали против этого варианта). Также молодым людям придется лишь изображать радость, если подарком окажется открытка (25%), секс-игрушка (25%), косметика (22%) или цветы (32%).

Рейтинг желанных подарков у девушек и молодых людей также отличается. Первые хотели бы получить цветы, подарочный сертификат, книгу, билеты в кино или на концерт и ужин в ресторане. Вторые будут в восторге от доставки еды, электроники, денег, ужина в ресторане и одежды. Разнятся и суммы, которые влюбленные готовы потратить на поздравление второй половинки.

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«Я правда наслаждаюсь своей работой, она подарила мне новый полноценный и жизнеутверждающий способ существования. Благодаря ей я даже начала танцевать», — подчеркнула Микаэла.

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