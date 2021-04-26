Сбежавшая из Северной Кореи красотка уже 14 лет скрывается от мести Ким Чен Ына (фото)

Модель заплатила торговцам людьми, чтобы они вывезли ее из страны

27-летняя Енми Пак сбежала из Северной Кореи в 2007 году. С тех пор прошло почти полтора десятилетия: девушка живет в США и построила успешную карьеру правозащитницы, вот только страх, что киллеры Ким Чен Ына до нее все-таки доберутся, никуда не пропал.

Енми бежала из КНДР, когда правительство бросило ее больного раком отца в концлагерь. Шанса вытащить старика у нее не было, поэтому девушка решила спасти свою шкуру. Она заплатила торговцам людьми, чтобы они вывезли ее из страны. Но даже уехав в Штаты, подальше от родины, Пак до сих пор чувствует за плечами железную руку диктатора.

«Северная Корея публично осудила меня как врага народа и наказала всех моих родственников. В стране есть такая политика, по которой они преследуют три, а иногда и до восьми поколений семьи беглецов. Не знаю, их посадили или кого-то казнили, но уверена — наказали всех».

Обосновавшись в Чикаго, девушка решила посвятить всю свою жизнь правозащитной деятельности. В своих книгах и выступлениях Енми сравнивает Ким Чен Ына с Гитлером и Сталиным. Девушка уверена, что Правительство КНДР еще долго будет пытаться с ней расквитаться. Поэтому, выходя на мероприятия, чтобы обезопасить себя, Пак нанимает телохранителей, пишет The Sun.

«Я была в списке целей Ким Чен Ына много-много лет, и я боюсь, что он еще попытается меня убить. Мои аккаунты взламывают, я все время получаю угрозы».

Может показаться, что опасения красотки — паранойя, но стоит обратиться к истории, как становится ясно: убийства противников режима даже за пределами Северной Кореи — не редкость. Так, в начале 2017 года сводного брата диктатора, поддерживающего реформы в стране, убили в Малайзии. Но, несмотря на риск, девушка заявляет, что не прекратит говорить об ужасах режима, сложившегося в КНДР.

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