Бразильский школьник, которого дразнили за внешность, превратился в эффектную девушку (фото)

В 38 лет Самелла снимается для обложек журналов

Школьника дразнили за внешность, но он обманул природу. Теперь быть похожим на него мечтают миллионы женщин

Закомплексованный мальчик из Бразилии вырос и доказал обидчикам, что они обречены делать ему комплименты. С его новой внешностью у хейтеров и правда нет шансов, ведь о таких формах мечтают как мужчины, так и женщины.

Это сейчас модель Самелла Винтер из Бразилии не испытывает недостатка в комплиментах и позирует для обложек журналов, но так было далеко не всегда.

Как пишет Daily Star, эффектная девушка родилась в теле мальчика и уже в подростковом возрасте почувствовала, что с ней что-то не так.

Мне было не по себе, как будто я была в клетке. Плюс меня постоянно дразнили сверстники, это действительно было не лучшее время, — рассказала Самелла.

Будучи подростком, Винтер пыталась разобраться со своими ощущениями и отбивалась от насмешек одноклассников, но в 2021 году ей уже не нужно никому ничего доказывать. Повзрослев, Самелла поняла, что хочет быть настоящей женщиной, и начала переход. Позже в Таиланде она сделала операцию по смене пола.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.