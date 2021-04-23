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    Бразильский школьник, которого дразнили за внешность, превратился в эффектную девушку (фото)

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    Бразильский школьник, которого дразнили за внешность, превратился в эффектную девушку (фото)

    В 38 лет Самелла снимается для обложек журналов

    Школьника дразнили за внешность, но он обманул природу. Теперь быть похожим на него мечтают миллионы женщин

    Закомплексованный мальчик из Бразилии вырос и доказал обидчикам, что они обречены делать ему комплименты. С его новой внешностью у хейтеров и правда нет шансов, ведь о таких формах мечтают как мужчины, так и женщины.

    Это сейчас модель Самелла Винтер из Бразилии не испытывает недостатка в комплиментах и позирует для обложек журналов, но так было далеко не всегда.

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    Бразильский школьник, которого дразнили за внешность, превратился в эффектную девушку (фото)
    Бразильский школьник, которого дразнили за внешность, превратился в эффектную девушку (фото)
    Бразильский школьник, которого дразнили за внешность, превратился в эффектную девушку (фото)
    Бразильский школьник, которого дразнили за внешность, превратился в эффектную девушку (фото)

    Как пишет Daily Star, эффектная девушка родилась в теле мальчика и уже в подростковом возрасте почувствовала, что с ней что-то не так.

    Мне было не по себе, как будто я была в клетке. Плюс меня постоянно дразнили сверстники, это действительно было не лучшее время, — рассказала Самелла.

    Будучи подростком, Винтер пыталась разобраться со своими ощущениями и отбивалась от насмешек одноклассников, но в 2021 году ей уже не нужно никому ничего доказывать. Повзрослев, Самелла поняла, что хочет быть настоящей женщиной, и начала переход. Позже в Таиланде она сделала операцию по смене пола.

    Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

    Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

    Смотрите, как он выглядит внутри.

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    Теги: знаменитости ЛГБТ новости курьез
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