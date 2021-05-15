Смысл этих курьезных фото поймут только те, кто был студентом

Поднимут вам настроение

Студенчество — это самое веселое, беззаботное и одновременно сложное время в жизни каждого человека. Где взять в сутках часы, чтобы выспаться? Где взять деньги? Что, кроме сосисок и «Анакома», можно приготовить? Как вывести из комнаты в общежитии тараканов?

Эти и другие проблемы могут понять только люди, которые были студентами. Именно для них мы подготовили эти жутко смешные и жизненные приколы.

Окунитесь в атмосферу того времени и поднимите себе настроение, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.