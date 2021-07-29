У домашних питомцев есть своя логика и постичь ее зверски трудно. Курьезные фото

«Кот не любит воду. Но он бесится, даже когда моюсь я»

Хозяева часто часто гордятся тем, что понимают своих любимых питомцев без слов. Но иногда действия котов и собак оказываются настолько странными и нелепыми, что словесное объяснение бы точно не помешало! Почему вместо нового домика коты выбирают сон в коробке? Чем руководствовался пес, когда в качестве лучшего друга выбрал себе кирпич?

А зачем хаски вдруг подошел к дереву и таинственно уткнулся в него носом? Хозяева безуспешно пытаются ответить на множество вопросов. Но смиритесь — эту логику нам не постичь!

«10 минут смотрел, как еда готовится в духовке, но от самой еды отказался», «Кот не любит воду. Но он бесится, даже когда моюсь я», «Моим собакам кажется, что вот так они играют», «Идеальное место, чтобы прилечь», «Кажется, она пока не очень понимает, что такое лежанка», «Некоторым хозяевам все же удается понять кошачью логику и сломать систему», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.