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    У домашних питомцев есть своя логика и постичь ее зверски трудно. Курьезные фото

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    У домашних питомцев есть своя логика и постичь ее зверски трудно. Курьезные фото

    «Кот не любит воду. Но он бесится, даже когда моюсь я»

    Хозяева часто часто гордятся тем, что понимают своих любимых питомцев без слов. Но иногда действия котов и собак оказываются настолько странными и нелепыми, что словесное объяснение бы точно не помешало! Почему вместо нового домика коты выбирают сон в коробке? Чем руководствовался пес, когда в качестве лучшего друга выбрал себе кирпич?

    А зачем хаски вдруг подошел к дереву и таинственно уткнулся в него носом? Хозяева безуспешно пытаются ответить на множество вопросов. Но смиритесь — эту логику нам не постичь!

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    Некоторым хозяевам всё же удаётся понять кошачью логику и сломать систему
    10 минут смотрел, как еда готовится в духовке, но от самой еды отказался
    Настаивает, чтобы его взяли за лапу, а потом делает такое лицо
    Идеальное место, чтобы прилечь
    Моим собакам кажется, что вот так они играют
    Лучший друг моей собаки — это кирпич
    Купили ему новый домик…
    У кота есть своя миска. Но он предпочитает пить из собачьей
    Кажется, она пока не очень понимает, что такое лежанка
    Кот не любит воду. Но он бесится, даже когда моюсь я
    Всё, что надо знать о моих питомцах
    Ещё одна напрасная трата денег!
    В любом месте веселее вместе!
    Я понятия не имею, почему он решил это сделать
    5 месяцев мой кот даже не смотрел на этот домик
    Сказал псу, чтобы он спал на своём месте, а не в кровати. Он почти послушался

    «10 минут смотрел, как еда готовится в духовке, но от самой еды отказался», «Кот не любит воду. Но он бесится, даже когда моюсь я», «Моим собакам кажется, что вот так они играют», «Идеальное место, чтобы прилечь», «Кажется, она пока не очень понимает, что такое лежанка», «Некоторым хозяевам все же удается понять кошачью логику и сломать систему», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: шутки кот курьез
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    У домашних питомцев есть своя логика и постичь ее зверски трудно. Курьезные фото