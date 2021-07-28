Что будет, если в одном кадре встретятся герои советских и голливудских фильмов. Курьезные фото

Подборка коллажей, в которых встретились герои советских и голливудских фильмов

Представляете Гарри Поттера в роли Шурика? А Шурика на месте Питера Паркера? А вот художник из, известный под ником Klodmande, вполне способен осуществить и более неожиданные фантазии.

Уже больше года иллюстратор создает крутые и необычные коллажи, в которых меняет местами или просто знакомит персонажей из советских и зарубежных картин. На Instagram-аккаунт мужчины подписаны более 62 тысяч человек, а множество его работ становятся вирусными, разлетаясь в соцсетях. Свежие «компиляции» можете найти, пролистав ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.