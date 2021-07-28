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    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя

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    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя

    Коктейль, который умеет левитировать и двухголовый полицейский, который поменяет пробитое колесо

    «Обмануть меня несложно, а сам обманываться рад», – напевал человеческий мозг, пока его владелец тщетно пытался понять, что же вообще такое происходит. Наверняка, многие из вас попадали в схожие ситуации, а потом искренне удивлялись, как же такое могло получиться, откуда эта тупость несвоевременная?

    А ведь мозг правду сказал, именно он, такой легковерный и лишенный по умолчанию критического мышления, и виноват в происходящем.

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    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя
    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя

    «Как же быстро дети растут», «Кто-то на пляже сумку с ногами положил», «Коктейль, который умеет левитировать», «Двухголовый полицейский помогает мне поменять пробитое колесо», «Это у неё не бицепсы такие накачанные, а ногу так поставила», «Это какой-то инопланетный кот», «И зачем эти люди выбрались на огромную виниловую пластинку?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

    Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

    СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

    Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.

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    Теги: шутки курьез
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    Подборка курьезных оптических иллюзий, которые заставят вздрогнуть и ущипнуть себя