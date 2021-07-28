К чему приводит работа по принципу «и так сойдет». Курьезные фото

Надо оценить ширину инженерной мысли

Во времена Великой Депрессии в США правительство придумало изуверский план – сотни тысяч рабочих согнали в трудовые лагеря на стройки века. Им платили самый минимум, по $10 в месяц, из которых $9 сразу надо было переслать семье. Кормили, одевали, давали жилье, но вкалывать приходилось так, что смертность доходила до сотни в день.

И вот в таких нечеловеческих условиях люди построили, например, дамбу Гувера, которая до сих пор стоит, как пример самоотверженного труда. Это к тому, что в любых условиях надо стараться работать на совесть, а не изображать деятельность.

«Надо оценить ширину инженерной мысли», «Лучше места для автобусной остановки и не найти», «Солнечную панель поставили под деревом, а то ещё перегреется на солнце», «Можно делать все, что захочется, когда ты не знаешь, что такое сопромат», «Кто под кого маскируется? Капитан Америка под Марио или наоборот?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.