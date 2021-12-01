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    Украинский кот Степан стал амбассадором модного дома Valentino

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    Кот Степан - Украинский кот Степан стал амбассадором модного дома Valentino
    Кот Степан
    instagram.com/loveyoustepan/

    Степан покоряет мир

    Знаменитый украинский кот Степан продолжает покорять не только интернет, но и вполне реальных звезд – например Бритни Спирс. Теперь у хозяйки сверхпопулярного питомца заказал рекламу итальянский модный дом Valentino.

    Об этом владелица кота, Анна, рассказала на своей странице в Instagram. Там же она опубликовала и рекламный пост для итальянских модельеров.

    instagram.com/loveyoustepan/
    instagram.com/loveyoustepan/

    «Нас уже показывали Discovery, американский MTV купил права на один из роликов. Бренд Valentino заказал рекламу. Заказывают поздравления с днем рождения. Количество сообщений в директе даже не считаю», – рассказала хозяйка Степана.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес шутки кот курьез
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    Украинский кот Степан стал амбассадором модного дома Valentino