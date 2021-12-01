Украинский кот Степан стал амбассадором модного дома Valentino

Степан покоряет мир

Знаменитый украинский кот Степан продолжает покорять не только интернет, но и вполне реальных звезд – например Бритни Спирс. Теперь у хозяйки сверхпопулярного питомца заказал рекламу итальянский модный дом Valentino.

Об этом владелица кота, Анна, рассказала на своей странице в Instagram. Там же она опубликовала и рекламный пост для итальянских модельеров.

instagram.com/loveyoustepan/

«Нас уже показывали Discovery, американский MTV купил права на один из роликов. Бренд Valentino заказал рекламу. Заказывают поздравления с днем рождения. Количество сообщений в директе даже не считаю», – рассказала хозяйка Степана.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

Читайте также: Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары