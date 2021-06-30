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    В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты

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    Скандальный нардеп от партии &laquo;Слуга народа&raquo; Николай Тищенко - В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты
    Скандальный нардеп от партии «Слуга народа» Николай Тищенко
    instagram.com/nikolaytyshchenko/

    Стало известно, какие пластические операции делает себе скандальный депутат

    Скандальный нардеп от партии «Слуга народа» Николай Тищенко активно пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Об этом сообщают журналисты программы «Викриття» на KyivLive, они выяснили, на какие жертвы идет Тищенко ради красоты и молодости.

    Эксперт Сергей Дербак объяснил, что внешний вид депутата – это результат профессионального ухода за лицом, а также работы пластических хирургов.

    «На некоторых фотографиях мы видим своеобразные отеки они характерны для инъекций гиалуроновой кислоты. Похоже на то, что Николай не отказывается от филлеров, в частности в зоне средней трети лица и скул», – рассказал пластический хирург.

    Специалист также отметил, что народный депутат использует инъекции ботокса.

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    В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты
    В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты
    В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты
    В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты
    instagram.com/nikolaytyshchenko/

    «Остановить биологическое время ему помогли косметологические манипуляции. Например, такие, как ботокс. Отсутствие морщин и некоторой мимики подтверждают гипотезу. Более того, он активно подчеркивает маскулинные формы лица - углы нижней челюсти, подбородок, скул - это выдает вмешательства пластических хирургов. Хорошее состояние кожи ему помогают сохранять такие процедуры как лазерные фракционные шлифовки, маски, а также досмотровая косметология», – прокомментировал эксперт.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости мода и красота Николай Тищенко курьез
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    В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты