В 50 выглядит на 30. Брутальный «слуга народа» Коля Тищенко увлекся уколами красоты
Стало известно, какие пластические операции делает себе скандальный депутат
Скандальный нардеп от партии «Слуга народа» Николай Тищенко активно пользуется услугами косметологов и пластических хирургов. Об этом сообщают журналисты программы «Викриття» на KyivLive, они выяснили, на какие жертвы идет Тищенко ради красоты и молодости.
Эксперт Сергей Дербак объяснил, что внешний вид депутата – это результат профессионального ухода за лицом, а также работы пластических хирургов.
«На некоторых фотографиях мы видим своеобразные отеки они характерны для инъекций гиалуроновой кислоты. Похоже на то, что Николай не отказывается от филлеров, в частности в зоне средней трети лица и скул», – рассказал пластический хирург.
Специалист также отметил, что народный депутат использует инъекции ботокса.
«Остановить биологическое время ему помогли косметологические манипуляции. Например, такие, как ботокс. Отсутствие морщин и некоторой мимики подтверждают гипотезу. Более того, он активно подчеркивает маскулинные формы лица - углы нижней челюсти, подбородок, скул - это выдает вмешательства пластических хирургов. Хорошее состояние кожи ему помогают сохранять такие процедуры как лазерные фракционные шлифовки, маски, а также досмотровая косметология», – прокомментировал эксперт.
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