Как избавиться от головной боли навсегда: рекомендации диетолога

Проблемы с сосудами могут быть причиной вашей головной боли

Диетолог рассказала, что делать, чтобы укрепить сосуды

Если вас периодически мучают головные боли, значит возможно у вас проблемы с сосудами. Об этом рассказала в своем Instagram диетолог Марина Сергеева, пишет РБК-Украина.

Конечно, начать надо с питания:

Исключить большое количество сахара, от него сосуды становятся хрупкими и ломкими. Кстати, повышение ЛПНП может сигнализировать о проблемах с сосудами. Липиды низкой плотности – это строительный материал для сосудов. Если их много, то значит, есть спрос.

Трансжиры – тоже бич наших сосудов. Они накапливаются, встраиваются в мембраны клеток сосудов и не только. И дальше все очень плохо.

Если жиры, то качественные и полезные.

Из добавок – натуральный витамин С и, желательно, с биофлавоноидами и в хорошей дозировке. Курильщикам дозировку витамина С нужно повышать раза в 2.

И, конечно, Омега-3. Это главный помощник нашим сосудам. Именно 3, а не 6 и 9. Есть добавки типа 3 в 1, где есть все три омеги 3,6,9. Пожалуйста не ведитесь на это. С Омегой-6 и 9 у нас и так перебор.

Что еще? Конечно, тренировка сердечно-сосудистой системы. Только не надо с места в карьер! Если решите заняться бегом, то в идеале – с тренером, с пульсометром и правильными кроссовками. Тренироваться надо так, чтобы не навредить здоровью.

Что безопасно, так это контрастный душ. Хорошо тренирует наши сосуды и отлично бодрит. Тут вы точно не вредите себе. Пробуйте, если еще не практикуете. Заодно и устойчивость к респираторным заболеваниям сформируете.

«Теперь, если рука потянется к анальгетикам или спазмолитикам, сразу вспомните, что таблетка – это не лечение, это устранение симптома. Наша задача – устранить причину и забыть про головную боль навсегда», – подчеркнула диетолог.

Напомним, индийский диетолог рассказала о том, какую пользу может принести белый рис сидящим на диете людям. Ее рекомендации публикует Femina.