Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»

Фаны поддержали любимицу и пожелали ей сил и терпения

Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар сообщила об угрозах чиновников.

Так, почти год назад звезду назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. На странице в Instagram разъяренная балерина обратилась к обидчикам, которые мешают ей работать. Подробностей Екатерина не раскрыла, впрочем, требует, чтобы ее оставили в покое.

«Не надо мне угрожать! Люди, которые на протяжении 20 лет высасывали все соки из главного балетного учреждения страны, хотят снова вернуть "свои владения". Странно и смешно выглядят некоторые "уважаемые мужчины", официальные и неофициальные управленцы в своих мягких креслах, которые сидят при любой власти. Вы боитесь потерять свою "кормушку" и боитесь выйти один на один, посмотреть в глаза. Пытаетесь вести расправу чужими руками, поставить своего удобного человека… Это все ожидаемо. Насекомые самые кусачие перед своей погибелью. Когда кровопийцы уже перестанут питаться нашими и без того иссекшими ресурсами? Оставьте в покое! Дайте нормально работать!» — заявила артистка.

Кухар добавила, что их незаконные действия говорят о том, что знаменитость движется в правильном направлении. Балерина отметила, что будет действовать только в интересах детей. Также звезда поблагодарила всех, кто помогает ей развивать училище.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.