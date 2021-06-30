  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прима-балерина Екатерина Кухар - Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»
    Прима-балерина Екатерина Кухар
    instagram.com/ekaterinakukhar_official/

    Фаны поддержали любимицу и пожелали ей сил и терпения

    Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта «Танцы со звездами» Екатерина Кухар сообщила об угрозах чиновников.

    Так, почти год назад звезду назначили и.о. директора Киевского государственного хореографического училища. На странице в Instagram разъяренная балерина обратилась к обидчикам, которые мешают ей работать. Подробностей Екатерина не раскрыла, впрочем, требует, чтобы ее оставили в покое.

    «Не надо мне угрожать! Люди, которые на протяжении 20 лет высасывали все соки из главного балетного учреждения страны, хотят снова вернуть "свои владения". Странно и смешно выглядят некоторые "уважаемые мужчины", официальные и неофициальные управленцы в своих мягких креслах, которые сидят при любой власти. Вы боитесь потерять свою "кормушку" и боитесь выйти один на один, посмотреть в глаза. Пытаетесь вести расправу чужими руками, поставить своего удобного человека… Это все ожидаемо. Насекомые самые кусачие перед своей погибелью. Когда кровопийцы уже перестанут питаться нашими и без того иссекшими ресурсами? Оставьте в покое! Дайте нормально работать!» — заявила артистка.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»
    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»
    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»
    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»
    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»
    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»
    instagram.com/ekaterinakukhar_official/

    Кухар добавила, что их незаконные действия говорят о том, что знаменитость движется в правильном направлении. Балерина отметила, что будет действовать только в интересах детей. Также звезда поблагодарила всех, кто помогает ей развивать училище.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)
    Теги: знаменитости Танцы со звездами Екатерина Кухар шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Екатерина Кухар с гневом обратилась к чиновникам: «Насекомые самые кусачие перед своей погибелью»