Первая леди США Джилл Байден украсила обложку Vogue

Джилл поддержал муж Джо Байден

Первая леди США Джилл Байден появилась на обложке американского глянца Vogue. Жена президента проявила себя как любящая жена, появившись перед камерами с мужем Джо Байденом.

Впервые за последние четыре года первая леди США появилась на обложке престижного глянца Vogue. Джилл Байден посвятили августовский номер модного журнала. Она позировала в объективе известного американского фотографа Энни Лейбовиц.

На обложке Vogue Джилл Байден позировала в цветочном платье премиального бренда Oscar De La Renta. Женственный наряд с длинными рукавами, манжетами и закрытым декольте шикарно подчеркнул состояние первой леди США, которая отнюдь не выглядит на свои 70 лет. Элегантный образ она довершила лаконичными серьгами от ювелирного дома Tiffany & Co.

Жена президента позировала на балконе Белого дома с видом на Южную лужайку. Она оперлась на перила и улыбалась. Похоже, 71-летнему фотографу Энни Лейбовиц удалось найти общий язык с Джилл Байден, ведь та предстала перед ней искренней.

Стоит добавить, что первая леди снялась для американского Vogue не сама. Ее поддержал муж Джо Байден. Президентская чета позировала во внутреннем дворике вблизи Овального кабинета. За столиком в тени деревьев президент США нежно обнимал жену и не отводил от нее влюбленный взгляд.

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