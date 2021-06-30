Тина Кароль едва успела прикрыть тело питоном в пикантной фотосессии

Звезда позировала с королевским питоном на теле

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников очень смелой фотосессией.

Артистка вызвала настоящий ажиотаж в Сети, полностью обнажившись в фэшн-съемке. Тина позировала с рептилией на голом теле, подписав пост в Instagram «будет красиво 1.07!».

Съемки с питоном певица приурочила к премьере клипа на песню "Красиво", который состоится 1 июля. Потрясающие фэшн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе, неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики Кароль начали расшифровывать подпись к посту, проводя параллели между чистой, непорочной девой и Змеем искусителем.

Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.