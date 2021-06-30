Тина Кароль едва успела прикрыть тело питоном в пикантной фотосессии
Звезда позировала с королевским питоном на теле
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников очень смелой фотосессией.
Артистка вызвала настоящий ажиотаж в Сети, полностью обнажившись в фэшн-съемке. Тина позировала с рептилией на голом теле, подписав пост в Instagram «будет красиво 1.07!».
Съемки с питоном певица приурочила к премьере клипа на песню "Красиво", который состоится 1 июля. Потрясающие фэшн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе, неизвестно.
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Подписчики Кароль начали расшифровывать подпись к посту, проводя параллели между чистой, непорочной девой и Змеем искусителем.
Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.
Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике
Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.