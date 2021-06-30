  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Тина Кароль едва успела прикрыть тело питоном в пикантной фотосессии

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Тина Кароль - Тина Кароль едва успела прикрыть тело питоном в пикантной фотосессии
    Певица Тина Кароль

    Звезда позировала с королевским питоном на теле

    Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников очень смелой фотосессией.

    Артистка вызвала настоящий ажиотаж в Сети, полностью обнажившись в фэшн-съемке. Тина позировала с рептилией на голом теле, подписав пост в Instagram «будет красиво 1.07!».

    Съемки с питоном певица приурочила к премьере клипа на песню "Красиво", который состоится 1 июля. Потрясающие фэшн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе, неизвестно.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

    Подписчики Кароль начали расшифровывать подпись к посту, проводя параллели между чистой, непорочной девой и Змеем искусителем.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

    Читайте также: Когда коты внезапно находили себе людей в самых неожиданных местах (фото)
    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тина Кароль едва успела прикрыть тело питоном в пикантной фотосессии