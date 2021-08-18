Блогерша хотела стать блондинкой, но едва не лишилась волос в салоне красоты

Пользователи сети поддержали Джеки в комментариях под постом

Блогерша осветлила волосы у мастера и поделилась неудачным результатом окрашивания. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Джеки (Jackie) объяснила, что захотела стать блондинкой и отправилась в салон красоты. По ее словам, она заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.

«Вот в таком виде я вышла из салона. Мои волосы как будто поджарили. Я едва не лишилась своих локонов!» — подчеркнула она в публикации. Ролик героини материала стал вирусным и набрал 3,5 миллиона просмотров и 427 тысяч лайков.

Пользователи сети поддержали Джеки в комментариях под постом. «Боже, она и правда в прямом смысле поджарила твои волосы», «Это просто ужас! Мне так жаль тебя! Надеюсь, тебе не пришлось за это платить», «У меня глаза вылезли из орбит», «Мне очень жаль, что это случилось с тобой», «Я бы убила парикмахера за такое», — писали они.

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