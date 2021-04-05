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    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом

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    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом

    «Когда замазываете морщинки, не забывайте про них в отражении...

    Ретушь придумали для того, чтобы делать фотографии чуть более красивыми, чем они есть на самом деле. Видимо, герои этого материала не прочитали инструкцию. Иначе объяснить, почему их снимки получаются подозрительно страшными, невозможно. В подборке ниже — 15 кадров, от одного взгляда на которые становится жутко смешно.

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    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом
    Над этими беднягами остается только смеяться. Курьезные фото о том, как не нужно пользоваться фотошопом

    «Небольшое напоминание: текстура кожи есть у всех», «Когда твои глаза такие пронзительные, что прожигают дыры в волосах», «Что ж, это первый раз, когда я увидел, чтобы кто-то прифотошопил холодильник на снимок», «Ребята, мне страшно», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

    Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.

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    Теги: шутки курьез
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