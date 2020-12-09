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    Курьез

    В Польше котик совершил самое дерзкое нападение на полицейского (видео)

    • Розсилка
    В Польше котик совершил самое дерзкое нападение на полицейского (видео)

    Кошка проникла в машину и забралась правоохранителю на колени

    Питомица покорила зрителей, и некоторые из них уже думают о том, чтобы взять хвостатую к себе, если ее хозяин не найдется

    Правоохранители из Силезского воеводства, Польша, поделились в Фейсбуке забавным видео, где на одного из служащих было совершено необычное нападение. Страж порядка приехал на место ДТП в городе Явожно, чтобы составить протокол. Однако у внезапно появившейся хвостатой были на него свои планы.

    Соскучившаяся по ласке кошка проникла в машину и забралась правоохранителю на колени. Очаровательная усатая сделала все, чтобы привлечь к себе внимание, не давая полицейскому выполнять свою работу. Пушистая разбойница расположилась прямо на документах, обезоружив стража порядка своей настойчивостью.

    В посте уточнили, что у общительной и ласковой питомицы не было ошейника, поэтому полицейские просят откликнуться ее владельца. А пока о ней заботится сотрудница, которая любит кошек. Однако в комментариях решили, что пушистую красавицу должен был забрать к себе герой видео.

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: кот курьез
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