Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото

Пользователи сети делятся снимками неудачной сервировки

Приятно есть блюда, которые не только вкусны, но и аппетитно выглядят. В те места, где могут организовать такой праздник души и тела, хочется возвращаться снова и снова. Однако некоторые рестораны, кафе и бары порой пытаются удивить гостей экстравагантной подачей еды и перегибают палку.

Участники сообщества «Мы хотим тарелки» (We Want Plates) делятся снимками неудачной сервировки и призывают рестораторов подавать еду на обычных тарелках.

Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.