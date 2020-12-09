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    Курьез

    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото

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    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото

    Пользователи сети делятся снимками неудачной сервировки

    Приятно есть блюда, которые не только вкусны, но и аппетитно выглядят. В те места, где могут организовать такой праздник души и тела, хочется возвращаться снова и снова. Однако некоторые рестораны, кафе и бары порой пытаются удивить гостей экстравагантной подачей еды и перегибают палку.

    Участники сообщества «Мы хотим тарелки» (We Want Plates) делятся снимками неудачной сервировки и призывают рестораторов подавать еду на обычных тарелках.

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    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото
    Как подать завтрак, чтобы расхотелось есть: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что богач родом из Мариуполя выставил на продажу дворец за $258 миллионов

    На территории вокруг дома есть сад с фонтанами и скульптурами, SPA-салон, теннисный корт, отдельные здания для гостей и прислуги. Дворец имеет даже свою автономную электростанцию.

    Имение расположено на средиземноморском побережье по соседству с виллой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    Теги: фотография еда шутки курьез
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