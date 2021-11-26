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    В сети появилась смешная пародия на Зеленского и средний палец Лероса (видео)

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    Фото: скриншот видео - В сети появилась смешная пародия на Зеленского и средний палец Лероса (видео)
    Фото: скриншот видео

    Видео стремительно набирает популярность

    Несколько недель назад в ходе заседания Верховной Рады внефракционный народный депутат Гео Лерос обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и показал ему нецензурный жест – средний палец.

    Позже Государственное бюро расследований объявило подозрение в хулиганстве внефракционному народному депутату Гео Леросу за непристойный жест в стенах парламента.

    Эти события вдохновили известного блогера Богдана Процишина на музыкальную пародию. Так в YouTube-канале «Процишин Офіційний» появилось видео «Пресконференция: Зеленский ответил га вопрос о среднем пальце Лероса».

    В клипе Процишин поет и извивается на золотистой кровати с позолоченной булавой в руках.

    В комментариях пользователи сети оценили искрометную пародию юмориста Процишина.

    «Эпично эпично», «Аж челюсть отвисла от крутости сего видоса», «На грани самосвержения прямо в точку», «Ржал как конь», – пишут пользователи сети.

    Отметим, что Зеленский на самом деле сегодня прокомментировал «средний палец» от Лероса.

    «О среднем пальце. Честно говоря, мне кажется, что там видео находили, ведь это в прямом эфире было. Поэтому немного необычный для меня вопрос. Это же в Раде было. Это журналисты сняли. Так при чем здесь ДБР? Не совсем понятно. Это в отношении «взяточника Лероса», – объяснил Зеленский во время пресс-марафона, почему, по его мнению, в отношении действий Лероса было открыто уголовное производство.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес шутки курьез
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    В сети появилась смешная пародия на Зеленского и средний палец Лероса (видео)