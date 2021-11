Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)

Снимки с церемонии разлетелись по Сети

Знаменитая американская певица Кристина Агилера появилась на премии Latin Grammy, и поклонники сразу затосковали по былым временам. Многие запомнили звезду стройной блондинкой с изящными формами. Но теперь фанаты ее просто не узнали.

40-летняя певица предстала на красной дорожке в длинном черном платье с эффектным декольте, пишет Daily Mail. Рыжие волосы, контрастный макияж и пышные формы не могли остаться незамеченными. Но особое внимание привлек ее бюст, который почти «упирался» в ключицы артистки.

Снимки с церемонии разлетелись по Сети, и пользователи сразу решили, что звезда стала жертвой пластических хирургов. Они писали, что грудь артистки стала ассиметричной и выглядит очень странно.

«Импланты как у дешевой порноактрисы. Уехали куда-то в разные стороны. Губы с подводкой», «Кристина частенько нелепо выглядит», «Под ключицы уехали. Кошмар», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинку Тани Муиньо номинировали на премию «Грэмми- 2022». Украинка сняла его для рэпера Lil Nas X.

Украинский режиссер, которая многим известна как автор большинства клипов Монатика, «Время и Стекло» Таня Муиньо сняла также и ролик на текст песни «Call Me By Your Name» для американского рэпера Lil Nas X. Соавтором клипа является и сам исполнитель. Именно это видео и номинировали на престижную премию «Грэмми».

Недавно состоялась премия MTV EMA 2021. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем.

Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.