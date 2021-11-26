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    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)

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    Певица Кристина Агилера - Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Певица Кристина Агилера
    instagram.com/xtina/

    Снимки с церемонии разлетелись по Сети

    Знаменитая американская певица Кристина Агилера появилась на премии Latin Grammy, и поклонники сразу затосковали по былым временам. Многие запомнили звезду стройной блондинкой с изящными формами. Но теперь фанаты ее просто не узнали.

    40-летняя певица предстала на красной дорожке в длинном черном платье с эффектным декольте, пишет Daily Mail. Рыжие волосы, контрастный макияж и пышные формы не могли остаться незамеченными. Но особое внимание привлек ее бюст, который почти «упирался» в ключицы артистки.

    Снимки с церемонии разлетелись по Сети, и пользователи сразу решили, что звезда стала жертвой пластических хирургов. Они писали, что грудь артистки стала ассиметричной и выглядит очень странно.

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    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)
    instagram.com/xtina/

    «Импланты как у дешевой порноактрисы. Уехали куда-то в разные стороны. Губы с подводкой», «Кристина частенько нелепо выглядит», «Под ключицы уехали. Кошмар», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинку Тани Муиньо номинировали на премию «Грэмми- 2022». Украинка сняла его для рэпера Lil Nas X.

    Украинский режиссер, которая многим известна как автор большинства клипов Монатика, «Время и Стекло» Таня Муиньо сняла также и ролик на текст песни «Call Me By Your Name» для американского рэпера Lil Nas X. Соавтором клипа является и сам исполнитель. Именно это видео и номинировали на престижную премию «Грэмми».

    Недавно состоялась премия MTV EMA 2021. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем.

    Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Кристина Агилера на красной дорожке едва не растеряла свои импланты (фото)