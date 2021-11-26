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    Зеленський прокоментував «середній палець» від Лероса. Той вже відповів

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    Нардеп показав президентові непристойний жест під час засідання Верховної Ради - Зеленський прокоментував «середній палець» від Лероса. Той вже відповів
    Нардеп показав президентові непристойний жест під час засідання Верховної Ради
    фото: uareview.com

    Голова держави назвав позафракційного нардепа хабарником

    Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону прокоментував дії Гео Лероса, який нещодавно у Раді показав главі держави середній палець.

    «Щодо середнього пальця. Чесно кажучи, мені здається, що там відео знаходили, це ж у прямому ефірі було. Тому трішки незвичне для мене запитання. Це ж в Раді було. Це журналісти зняли. То до чого тут ДБР? Не зовсім зрозуміло. Це щодо «хабарника Лероса», – пояснив Зеленський, чому, на його думку, щодо дій Лероса було відкрите кримінальне провадження.

    Реакції самого Лероса на репліку Зеленського довго чекати не довелося. У Facebook нардеп відреагував досить емоційно та зазначив, що збирається подати до суду на Зеленського.

    «Час і мені подавати до суду на Зеленського, що й будемо робити», – написав Лерос.

    Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

    Невдовзі Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

    Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

    16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

    18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.

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    Теги: скандал Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань жест Гео Лерос
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    Зеленський прокоментував «середній палець» від Лероса. Той вже відповів