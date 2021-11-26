Зеленський прокоментував «середній палець» від Лероса. Той вже відповів

Голова держави назвав позафракційного нардепа хабарником

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону прокоментував дії Гео Лероса, який нещодавно у Раді показав главі держави середній палець.

«Щодо середнього пальця. Чесно кажучи, мені здається, що там відео знаходили, це ж у прямому ефірі було. Тому трішки незвичне для мене запитання. Це ж в Раді було. Це журналісти зняли. То до чого тут ДБР? Не зовсім зрозуміло. Це щодо «хабарника Лероса», – пояснив Зеленський, чому, на його думку, щодо дій Лероса було відкрите кримінальне провадження.

Реакції самого Лероса на репліку Зеленського довго чекати не довелося. У Facebook нардеп відреагував досить емоційно та зазначив, що збирається подати до суду на Зеленського.

«Час і мені подавати до суду на Зеленського, що й будемо робити», – написав Лерос.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту.

Невдовзі Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса. Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.

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