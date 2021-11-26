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    Саша Чемеров и Христина Соловий спели о токсичных отношениях (видео)

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    Саша Чемеров и Христина Соловий - Саша Чемеров и Христина Соловий спели о токсичных отношениях (видео)
    Саша Чемеров и Христина Соловий

    По словам автора слов и музыки, Саши Чемерова, песня «Біжи, Тікай» прошла долгий путь, «минуя» известных украинский звезд

    «Біжи, Тікай» – еще одна песня в сольной карьере Саши Чемерова, в этот раз – в коллаборации с Христиной Соловий. С 26 ноября 2021 года трек в исполнении чувственного Саши Чемерова и волшебной Христины можно послушать на всех музыкальных площадках

    Новая совместная песня Саши Чемерова и Христины Соловий «Біжи, Тікай» о том, какими не должны быть отношения в ХХІ веке. Параллельно с премьерой трека, появился клип на песню на YouTube канале Саши Чемерова.

    По словам автора слов и музыки, Саши Чемерова, песня «Біжи, Тікай» прошла долгий путь, «минуя» известных украинский звезд. Это достаточно сложная работа, цель которой – донести правильные месседжи в сочетании с хорошей музыкой и безупречным звучанием.

    «Песня “Біжи, Тікай” про монстров, которые просыпаются в отношениях между любовниками, о любви, которая держит в напряжении, о невозможности быть ни отдельно, ни вместе. Моей идеей было создать песней уникальное, но знакомое каждому состояние. в этом мне помогла невероятная Христина Соловий. Ее нежный голос и мистический образ идеально сработали в нашей коллаборации. Вашему вниманию синтез интеллигентной поп-музыки, эстрады 90-х, трэпа и рока», - говорит о песне Саша Чемеров.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинку Тани Муиньо номинировали на премию «Грэмми- 2022». Украинка сняла его для рэпера Lil Nas X.

    Украинский режиссер, которая многим известна как автор большинства клипов Монатика, «Время и Стекло» Таня Муиньо сняла также и ролик на текст песни «Call Me By Your Name» для американского рэпера Lil Nas X. Соавтором клипа является и сам исполнитель. Именно это видео и номинировали на престижную премию «Грэмми».

    Недавно состоялась премия MTV EMA 2021. Украинский певец стал лучшим русскоязычным исполнителем.

    Мероприятие проходило на Спортивной арене Будапешта. Среди гостей церемонии - самые популярные артисты мировой сцены: Эд Ширан, Imagine Dragons, Yungblud, Maluma, победители «Евровидения-2021» Måneskin и другие.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Саша Чемеров и Христина Соловий спели о токсичных отношениях (видео)