Саша Чемеров и Христина Соловий спели о токсичных отношениях (видео)

«Біжи, Тікай» – еще одна песня в сольной карьере Саши Чемерова, в этот раз – в коллаборации с Христиной Соловий. С 26 ноября 2021 года трек в исполнении чувственного Саши Чемерова и волшебной Христины можно послушать на всех музыкальных площадках

Новая совместная песня Саши Чемерова и Христины Соловий «Біжи, Тікай» о том, какими не должны быть отношения в ХХІ веке. Параллельно с премьерой трека, появился клип на песню на YouTube канале Саши Чемерова.

По словам автора слов и музыки, Саши Чемерова, песня «Біжи, Тікай» прошла долгий путь, «минуя» известных украинский звезд. Это достаточно сложная работа, цель которой – донести правильные месседжи в сочетании с хорошей музыкой и безупречным звучанием.

«Песня “Біжи, Тікай” про монстров, которые просыпаются в отношениях между любовниками, о любви, которая держит в напряжении, о невозможности быть ни отдельно, ни вместе. Моей идеей было создать песней уникальное, но знакомое каждому состояние. в этом мне помогла невероятная Христина Соловий. Ее нежный голос и мистический образ идеально сработали в нашей коллаборации. Вашему вниманию синтез интеллигентной поп-музыки, эстрады 90-х, трэпа и рока», - говорит о песне Саша Чемеров.

