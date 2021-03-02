В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств

«Японские продавцы были готовы к пандемии задолго до ее начала»

На просторах интернета можно часто встретить смешные и чудаковатые снимки из разных стран, которые обычно очень сильно шокируют и удивляют иностранцев.

И только одна страна может посоревноваться с ними по части необъяснимых и странных явлений. Речь идет, конечно же, о Японии.

Начиная с необычных телешоу и заканчивая поведением людей в общественном транспорта — собрали для вас 15 фото, доказывающих, что в Японии живут люди без комплексов.

Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.