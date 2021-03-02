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    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств

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    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств

    «Японские продавцы были готовы к пандемии задолго до ее начала»

    На просторах интернета можно часто встретить смешные и чудаковатые снимки из разных стран, которые обычно очень сильно шокируют и удивляют иностранцев.

    И только одна страна может посоревноваться с ними по части необъяснимых и странных явлений. Речь идет, конечно же, о Японии.

    Начиная с необычных телешоу и заканчивая поведением людей в общественном транспорта — собрали для вас 15 фото, доказывающих, что в Японии живут люди без комплексов.

    1 з 15
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    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств
    В Японии живут люди без комплексов. Подборка курьезных фотодоказательств

    Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

    «Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: фотография шутки курьез
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