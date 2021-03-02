Когда люди редактировали фото для соцсетей и перешли черту. Курьезные фото

Мы собрали для вас подборку снимков, где обработка привела к провалу.

Обработка фотографий похожа на хождение по минному полю: слишком легко проявить неосторожность и потерпеть фиаско. Чуть-чуть переборщил — и все уже знают, что кожа разглажена искусственно, недосмотрел за отражением в зеркале на снимке — и интернет увидит тайны, которые пытался скрыть фотошоп.

Мы собрали для вас подборку снимков, где обработка привела к провалу.

«Голова слишком маленькая, пальцы слишком длинные, телефон изогнут», «Кажется, зеркало показывает что-то другое», «Да уж, иногда отражения могут шокировать. У нас, кстати, есть целая подборка животных, которые столкнулись с самими собой в зеркале, и их реакция — это что-то!», «Даже фужеры поплыли», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные татуировки, которые смешат до слез даже их владельцев.

«Динозавр, которого мы заслужили», «Поросенок, которому не помешали бы маракасы», «Действительно приунывший Pac-Man», «Тату из серии «показалось», «Когда любовь к кошкам пересиливает здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.