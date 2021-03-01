  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Как японские обезьяны. Полякова разделась и распарила звездных подружек в чане на даче (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как японские обезьяны. Полякова разделась и распарила звездных подружек в чане на даче (фото)

    Звезда показала видео «девичника», рассмешив поклонников

    Скандальная певица Оля Полякова показала в своем сторис в Инстаграме, как провела «Девичник у Поляковой на даче». С банькой и огромным чаном, который находится под открытым небом. В этот раз Полякова пригласила Соню Плакидюк, Машу Ефросинину и Ольгу Слонь.

    Звезді украинского шоубиза распаренные и развеселые пели песни и сально подшучивали, конечно, самой огненной была хозяйка, которая закидывала свои шутки.

    «Посмотрите, как мы заседаем, сейчас мы пойдем в чан», – заявила хозяйка мероприятия.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Как японские обезьяны. Полякова разделась и распарила звездных подружек в чане на даче (фото)
    Как японские обезьяны. Полякова разделась и распарила звездных подружек в чане на даче (фото)
    Как японские обезьяны. Полякова разделась и распарила звездных подружек в чане на даче (фото)
    Скриншот: politeka.net

    Поддатая Полякова на даче с подружками залезла в чан париться: «Посмотрите, мы здесь как японские обезьяны, залезли попарить свои п*пки», – не унималась задорная Полякова.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова до сих пор оправдывается после скандала с Тиной Кароль.

    «Я – честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни – это уже самостоятельный выбор человека», – заявила певица.

    Читайте также: Тина Кароль уехала в Намибию ради фото в полупрозрачной ночнушке
    Теги: Оля Полякова новости певица шутки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies