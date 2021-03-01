Как японские обезьяны. Полякова разделась и распарила звездных подружек в чане на даче (фото)

Звезда показала видео «девичника», рассмешив поклонников

Скандальная певица Оля Полякова показала в своем сторис в Инстаграме, как провела «Девичник у Поляковой на даче». С банькой и огромным чаном, который находится под открытым небом. В этот раз Полякова пригласила Соню Плакидюк, Машу Ефросинину и Ольгу Слонь.

Звезді украинского шоубиза распаренные и развеселые пели песни и сально подшучивали, конечно, самой огненной была хозяйка, которая закидывала свои шутки.

«Посмотрите, как мы заседаем, сейчас мы пойдем в чан», – заявила хозяйка мероприятия.

Поддатая Полякова на даче с подружками залезла в чан париться: «Посмотрите, мы здесь как японские обезьяны, залезли попарить свои п*пки», – не унималась задорная Полякова.

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова до сих пор оправдывается после скандала с Тиной Кароль.

«Я – честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения. Но прощать меня или делать пиар своей новой песни – это уже самостоятельный выбор человека», – заявила певица.

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