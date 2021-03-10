Когда домашних питомцев поймали прямо на месте преступления. Подборка вопиющей наглости

Собрали для вас фотографии таких хулиганов, которых обнаружили на месте преступления

Заводя домашнее животное, люди иногда не подозревают, что за его милым видом, пушистой шкуркой и трогательными глазками может скрываться настоящий бандит и разбойник. Да-да, некоторые котики и собачки могут рвать занавески, жевать все подряд и при этом ничуть не жалеть о содеянном.

Мы собрали для вас фотографии таких хулиганов, которых обнаружили на месте преступления.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.