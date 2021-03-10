Курьезные фото милых котиков, которые спят в странных местах и позах

Какой из этих снимков повеселил тебя больше всего?

Пока многие из вас отсыпаются после праздников, мы решили собрать подборку со спящими котами. Известно, что эти домашние животные не только выбирают странные места для сна, но и принимают самые забавные позы. Глядя на этих пушистиков, твое настроение точно поднимется!

Перед тобой 17 смешных фото спящих котов. А какой из этих снимков повеселил тебя больше всего? Расскажи нам в комментариях.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.