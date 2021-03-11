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    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать

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    Косплеерша Мэгги&nbsp; - Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша Мэгги 
    instagram.com/omgcosplay/

    Сейчас на аккаунт Мэгги подписано почти 900 тысяч человек, и это еще не все

    Мэгги omgcosplay начала карьеру косплеерши сравнительно недавно, но за ее работами следят уже сотни тысяч фанатов. Неудивительно — откровенные снимки девушки привлекут внимание каждого. И не так важно, любит он косплей или нет. 10 фотодоказательств — в подборке ниже.

    Мэгги живет в Далласе, США. Около 10 лет девушка занимается тем, что воссоздает образы любимых персонажей из аниме, комиксов, игр и фильмов. Возможно, это бы так и осталось лишь хобби, которое отнимает время и деньги и не приносит доход. Но судьба распорядилась иначе.

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    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать
    instagram.com/omgcosplay/

    В 2015 году в свежесозданном инстаграм-аккаунте omgcosplay появился пост с подписью «Наконец решила сделать страничку для своих косплеев».

    С каждой новой публикацией число подписчиков Мэгги росло. Вскоре она стала известна и за пределами соцсети. Ее начали приглашать на конференции, из-за чего популярность косплеерши достигла небывалых высот.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

    Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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