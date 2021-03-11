Косплеерша создает настолько горячие образы, что даже скромные ботаники решают ей написать

Сейчас на аккаунт Мэгги подписано почти 900 тысяч человек, и это еще не все

Мэгги omgcosplay начала карьеру косплеерши сравнительно недавно, но за ее работами следят уже сотни тысяч фанатов. Неудивительно — откровенные снимки девушки привлекут внимание каждого. И не так важно, любит он косплей или нет. 10 фотодоказательств — в подборке ниже.

Мэгги живет в Далласе, США. Около 10 лет девушка занимается тем, что воссоздает образы любимых персонажей из аниме, комиксов, игр и фильмов. Возможно, это бы так и осталось лишь хобби, которое отнимает время и деньги и не приносит доход. Но судьба распорядилась иначе.

В 2015 году в свежесозданном инстаграм-аккаунте omgcosplay появился пост с подписью «Наконец решила сделать страничку для своих косплеев».

С каждой новой публикацией число подписчиков Мэгги росло. Вскоре она стала известна и за пределами соцсети. Ее начали приглашать на конференции, из-за чего популярность косплеерши достигла небывалых высот.

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