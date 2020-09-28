Відома американська модель підтримала Вірменію в карабаському конфлікті



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Кім Кардашьян підтримала Вірменію у війні за Нагірний Карабах

Зірка закликала звертатися до Білого дому і Конгрес США, щоб звернути їх увагу на атаку Азербайджану на Нагірний Карабах

американська модель

Зірка реаліті-шоу,Кім Кардашьян закликала своїх підписників використовувати створену Вірменським національним комітетом Америки (АНКА) платформу для звернення до конгресменів.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Новини вводять в оману, і це не «зіткнення». Вірменія стала жертвою неспровокованих нападів з боку Азербайджану, який супроводжує їх передбачуваною кампанією дезінформації. Азербайджан блокує соціальні мережі, поширюючи військову пропаганду», – стверджує Кардашьян.

Кардашьян зазначила, що в ситуації, що склалася потрібно вимагати від американської влади звернення до Баку з вимогою припинити бойові дії. Вона закликала підписників поділитися оприлюдненої нею інформацією, щоб в регіон відправили міжнародних спостерігачів для розслідування і були використані міжнародні політичні та дипломатичні заходи для запобігання ескалації конфлікту.

«Звертайтеся до Білого дому і Конгрес США, щоб звернути їх увагу на атаку Азербайджану на Нагірний Карабах», – написала вона.

Крім того, зірка впевнена, що США повинні припинити надавати Азербайджану військову допомогу, яка використовується для нападів на Вірменію.

Також влада США повинна зажадати від Туреччини припинення поставок зброї і військових в Баку, підкреслила Кардашьян.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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